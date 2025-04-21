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Только два года: В России хотят ограничить число попыток сдать языковой тест для мигрантов

В Госдуме хотят ограничить число попыток тестирования по русскому для мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ограничить число попыток сдачи языкового теста для детей мигрантов. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Если за это время ребенок мигрантов не сможет сдать тест на знание русского языка, он лишится права на получение бесплатного начального, основного и среднего образования.

Нилов напомнил, что сейчас количество попыток сдать языковой тест не ограничено, при этом тестирование осуществляется бесплатно, за счет налогоплательщиков.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в силу вступил закон о недопуске к образовательному процессу детей мигрантов, не сдавших экзамен на знание русского языка. Теперь в школы зачисляют только после аттестации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новом порядке тестирования детей мигрантов, который предполагает 90% правильных ответов на вопросы для зачисления в школу.