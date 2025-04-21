Только два года: В России хотят ограничить число попыток сдать языковой тест для мигрантов

«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Если за это время ребенок мигрантов не сможет сдать тест на знание русского языка, он лишится права на получение бесплатного начального, основного и среднего образования.