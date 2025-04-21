Ученые выявили неожиданную опасность парацетамола

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина сообщила, что за рулем запрещено пить аспирин и парацетамол, пишет 360.ru. По ее словам, перечень запрещенных для водителей препаратов был дополнен и теперь охватывает не только психоактивные и наркотические вещества, но и широко используемые медикаменты, в числе которых аспирин, парацетамол, ибупрофен, а также ушные капли с содержанием спирта.