В Красноярском крае обнаружили забытые в музее стрелы времен Чингисхана

В запасниках Енисейского музея-заповедника ученые Гуманитарного института нашли древние стрелы. Они были обнаружены еще в 60-е годы 20 века в погребальном комплексе Монгольской империи времен Чингисхана, расположенном в окрестностях Енисейска, но на долгое время про них забыли.