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В Красноярском крае обнаружили забытые в музее стрелы времен Чингисхана

Стрелы 12−14 веков лежали в запасниках музея в Енисейске с 1960-х годов.

Источник: Пресс-служба СФУ

В Енисейске ученые обнаружили ценные артефакты времен Чингисхана. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.

В запасниках Енисейского музея-заповедника ученые Гуманитарного института нашли древние стрелы. Они были обнаружены еще в 60-е годы 20 века в погребальном комплексе Монгольской империи времен Чингисхана, расположенном в окрестностях Енисейска, но на долгое время про них забыли.

Среди находок — широкие плоские наконечники стрел (срезни) монгольского времени и длинные бронебойные стрелы с шипами, которые применяло таёжное население региона.

Захоронения с предметами были датированы 12−14 веками. Для Красноярского края это очень редкая находка.

Ранее археологи обнаружили в центре Красноярска старинные кабаки и харчевни.