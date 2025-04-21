В Красноярском крае обнаружили забытые в музее стрелы времен Чингисхана

В Енисейске ученые обнаружили ценные артефакты времен Чингисхана. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.
В запасниках Енисейского музея-заповедника ученые Гуманитарного института нашли древние стрелы. Они были обнаружены еще в 60-е годы 20 века в погребальном комплексе Монгольской империи времен Чингисхана, расположенном в окрестностях Енисейска, но на долгое время про них забыли.
Среди находок — широкие плоские наконечники стрел (срезни) монгольского времени и длинные бронебойные стрелы с шипами, которые применяло таёжное население региона.
Захоронения с предметами были датированы 12−14 веками. Для Красноярского края это очень редкая находка.
Ранее археологи обнаружили в центре Красноярска старинные кабаки и харчевни.