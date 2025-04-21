Экс-замминистра объяснил, почему в РФ не будет четырехдневной рабочей недели

«Часто приводят в пример другие страны, например, Испанию. Но там ситуация совсем другая — высокая безработица, которую власти пытаются снизить. За счет четырехдневной недели они хотят дать работу большему числу людей, снизив количество отработанных часов. Этой же политики придерживалась Франция в 80-х годах, когда вводила 35-часовую неделю. Но для России такие программы сегодня неактуальны. Хотя по Трудовому кодексу работодатель может сам принимать решения по сокращению продолжительности рабочего дня или недели», — сказал собеседник URA.RU.