В небе над Братском заметили движущийся светящийся объект. Предположительно, это американская космическая ракета

В небе над Иркутской областью и Бурятией вечером 20 апреля очевидцы наблюдали светящийся объект, который двигался по небу с востока на запад. Объект был виден и в Братске. В социальных сетях и телеграм-каналах очевидцы делились видео с ним. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».