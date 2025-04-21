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В небе над Братском заметили движущийся светящийся объект. Предположительно, это американская космическая ракета

В небе над Иркутской областью и Бурятией вечером 20 апреля очевидцы наблюдали светящийся объект, который двигался по небу с востока на запад. Объект был виден и в Братске. В социальных сетях и телеграм-каналах очевидцы делились видео с ним. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Соцсети

Как отмечают очевидцы, объект напоминал комету, летел довольно быстро и менял форму. Наблюдался он примерно в 21:45 20 апреля.

Чуть позже в социальных сетях появились сообщения от специалистов, которые уверяли, что на кадры очевидцев попал пролет американской космической ракеты Falcon 9.

Скорее всего, мы наблюдали включение двигателей второй ступени для выведения изделия на более высокую расчётную орбиту, — говорится в телеграм-канале «Иркутский астроном».

По сообщениям федеральных СМИ, американская корпорация SpaceX 20 апреля действительно запустила ракету Falcon 9. На ее борту находились разведывательные спутники.