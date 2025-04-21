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Омский «Авангард» проведёт шестой матч плей-офф против «Локомотива»

Омская команда находится на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.

Источник: БЕЛТА

Сегодня, 21 апреля, омская хоккейная команда «Авангард» проведёт шестой матч против ярославского «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2024/2025. Для омичей это важный матч, ведь всего одна победа соперников отделяет их от вылета из плей-офф. Сообщили в хоккейном клубе.

«Авангард» намерен продлить свою борьбу в серии против «Локомотива». Команда под руководством канадца Ги Буше сумела одержать верх в Ярославле со счётом 3:2 и вернуть противостояние, где омичи уступают 2−3. У «Ястребов» больше нет возможности допустить промах, поэтому в грядущий вечер их ждет решающая игра, от которой зависит их дальнейшая судьба в плей-офф. В случае победы хозяев льда, серия вернется в Ярославль для проведения седьмого, заключительного матча.

Встреча состоится сегодня, 21 апреля, на G-Drive Арене. Матч начнётся в 19:30 по омскому времени.

Ранее мы писали, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции объявил о скором отъезде канадского форварда Майкла Маклауда по личным обстоятельствам.