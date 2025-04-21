Омский «Авангард» проведёт шестой матч плей-офф против «Локомотива»

«Авангард» намерен продлить свою борьбу в серии против «Локомотива». Команда под руководством канадца Ги Буше сумела одержать верх в Ярославле со счётом 3:2 и вернуть противостояние, где омичи уступают 2−3. У «Ястребов» больше нет возможности допустить промах, поэтому в грядущий вечер их ждет решающая игра, от которой зависит их дальнейшая судьба в плей-офф. В случае победы хозяев льда, серия вернется в Ярославль для проведения седьмого, заключительного матча.