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Экономист назвал страны, куда стали уезжать мигранты вместо России

Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу. Трудовая миграция в РФ стала для них в последние годы менее выгодна из-за падения курса рубля, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

Рабочие из Таджикистана и Узбекистана стали предпочитать России другие страны.

Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу. Трудовая миграция в РФ стала для них в последние годы менее выгодна из-за падения курса рубля, рассказал URA.RU профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

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«В 2020—2021 годах сокращение потока мигрантов было связано с ковидными ограничениями. Потом сказалось падение курса рубля — сферы занятости в РФ, которые иностранцы традиционно рассматривали, перестали быть для них интересны», — отметил эксперт.

На сокращение числа иностранных рабочих влияет и ужесточение миграционной политики в России, добавил он. Сами республики Центральной Азии тоже развиваются. В их экономику инвестирует КНР, российские компании тоже переносят туда производства, сказал Сафонов. В этих странах появляются новые рабочие места, сравнимые по зарплатам с российскими. При этом люди остаются дома, им не нужно оплачивать дорогу и аренду жилья.