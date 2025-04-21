Экономист назвал страны, куда стали уезжать мигранты вместо России

На сокращение числа иностранных рабочих влияет и ужесточение миграционной политики в России, добавил он. Сами республики Центральной Азии тоже развиваются. В их экономику инвестирует КНР, российские компании тоже переносят туда производства, сказал Сафонов. В этих странах появляются новые рабочие места, сравнимые по зарплатам с российскими. При этом люди остаются дома, им не нужно оплачивать дорогу и аренду жилья.