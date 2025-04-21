В Иркутске ветеран войны Василий Дыгай отметил 106-й день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Василий Дыгай отметил 106-й день рождения. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, полковник в отставке награжден орденами войны первой и второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и многими другими.
Василий Дыгай родился в 1919 году в Ростовской области в многодетной крестьянской семье. В 14 лет он уже устроился на первую работу, был счетоводом в колхозе, в 17 лет занял должность бухгалтера.
— В мае 1941 года Василия призвали в ряды Красной армии и зачислили в 545-й отдельный саперный батальон, — рассказывает Игорь Кобзев. — Затем перевели на должность помощника начальника штаба по разведке в 5-ю гвардейскую стрелковую бригаду. В феврале 43-го участвовал в освобождении Краснодара и прорыве «голубой линии» — изгнании фашистов с Таманского полуострова.
Полковник в отставке получил звание «Почетный житель Иркутска». Пресс-служба правительства Иркутской области.
В 1944 году мужчина получил серьезное ранение, после месяца в госпитале вновь отправился в бой. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой, после окончания войны Василий Дыгай работал в Иркутском областном военкомате.
У мужчины большая и крепкая семья — двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Он дважды был женат. 20 апреля, в день его 106-й день рождения, ветеран получил звание «Почетный житель Иркутска».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеран Великой Отечественной войны Анна Бархатова из Иркутска отметит 103-й день рождения.