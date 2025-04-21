В начале недели в Башкирии будет теплая погода с ветром и дождями.

По данным синоптиков, в понедельник, 21 апреля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +20, +25°.
Во вторник, 22 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Столбики термометров ночью покажут +8, +13°, местами до +3°, днем +20, +25°.
В среду, 23 апреля, без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, местами до +3°, днем +20, +25°, по северу до +15°.