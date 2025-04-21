Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака

Минздрав России отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имновиде», информирует «Коммерсант».
Эти препараты уступили место на рынке российским дженерикам, сказано в публикации.
«Ревлимид» и «Имновид» используются для лечения рака крови. Также их используют в терапии множественной миеломы, тлеющей миеломы, миелодиспластического синдромома и саркомы Капоши.
Напомним, дженерики — это недорогие аналоги оригинальных препаратов, на разработку которых фармакологические компании получают право после того, как заканчивается срок действия выданного на оригинальное лекарство патентов. Дженерики это основной способ сделать лекарства доступными широкому кругу пациентов.
Ранее сообщалось, что за рубежом наиболее популярны российские дженерики и кардиопрепараты.