Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака

Напомним, дженерики — это недорогие аналоги оригинальных препаратов, на разработку которых фармакологические компании получают право после того, как заканчивается срок действия выданного на оригинальное лекарство патентов. Дженерики это основной способ сделать лекарства доступными широкому кругу пациентов.