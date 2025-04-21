В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах пармезана

Пармезан, популярный итальянский сыр, обладает множеством полезных свойств. В 100 граммах этого сыра содержится значительное количество питательных веществ:
• 31,5% суточной нормы селена, который может помочь в профилактике болезни Альцгеймера.
• 35,0% суточной нормы белка, необходимого для поддержания здоровья и восстановления тканей.
Однако из-за высокого содержания соли гипертоникам рекомендуется употреблять пармезан с осторожностью. Исключать его из рациона не следует; лучше сочетать сыр с большим количеством свежих овощей, что принесет пользу организму.
Кроме того, пармезан снижает уровень грелина — гормона голода в крови. Это делает его отличным вариантом для быстрого утоления голода без вреда для здоровья. Твердые сыры также богаты аминокислотой триптофаном, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья.
Включение сыра в рацион питания может способствовать улучшению общего самочувствия и настроения.