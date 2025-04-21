В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах пармезана

Кроме того, пармезан снижает уровень грелина — гормона голода в крови. Это делает его отличным вариантом для быстрого утоления голода без вреда для здоровья. Твердые сыры также богаты аминокислотой триптофаном, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья.