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В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах пармезана

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.

Пармезан, популярный итальянский сыр, обладает множеством полезных свойств. В 100 граммах этого сыра содержится значительное количество питательных веществ:

• 31,5% суточной нормы селена, который может помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

• 35,0% суточной нормы белка, необходимого для поддержания здоровья и восстановления тканей.

Однако из-за высокого содержания соли гипертоникам рекомендуется употреблять пармезан с осторожностью. Исключать его из рациона не следует; лучше сочетать сыр с большим количеством свежих овощей, что принесет пользу организму.

Кроме того, пармезан снижает уровень грелина — гормона голода в крови. Это делает его отличным вариантом для быстрого утоления голода без вреда для здоровья. Твердые сыры также богаты аминокислотой триптофаном, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья.

Включение сыра в рацион питания может способствовать улучшению общего самочувствия и настроения.