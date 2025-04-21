Рост зарплат в России замедлится в 2025 году

«Высокая инфляция съедает доходы населения. Особенно чувствительны к ней пенсионеры, которых в России более 40 млн. На повышение цен они реагируют экономией. Многие работающие тоже пересматривают расходы, отказываются от некоторых покупок. Поэтому не стоит ждать, что спрос на товары продолжит быстро расти. А это значит, компании, которые их предлагают, не получат столько дополнительных доходов, чтобы можно было увеличивать заработную плату», — сказал Сафонов.