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Рост зарплат в России замедлится в 2025 году

Быстрый рост зарплат в России в этом году завершится, и они будут увеличиваться на уровень инфляции, рассказал в интервью URA.RU профессор финансового университета при правительстве РФ, бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Одной из причин эксперт назвал ограничение потребительского спроса в стране.

Увеличивать фонд оплаты труда стало сложнее из-за падения спроса на товары и дорогих кредитов.

Быстрый рост зарплат в России в этом году завершится, и они будут увеличиваться на уровень инфляции, рассказал в интервью URA.RU профессор финансового университета при правительстве РФ, бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Одной из причин эксперт назвал ограничение потребительского спроса в стране.

«Высокая инфляция съедает доходы населения. Особенно чувствительны к ней пенсионеры, которых в России более 40 млн. На повышение цен они реагируют экономией. Многие работающие тоже пересматривают расходы, отказываются от некоторых покупок. Поэтому не стоит ждать, что спрос на товары продолжит быстро расти. А это значит, компании, которые их предлагают, не получат столько дополнительных доходов, чтобы можно было увеличивать заработную плату», — сказал Сафонов.

У военно-промышленного комплекса, который в предыдущие годы активно привлекал кадры высокими зарплатами, тоже есть пределы роста, отметил собеседник URA.RU. Объемы гособоронзаказа в 2022—2024 годах увеличивались быстрыми темпами, но в итоге ВПК придет к тому, что наращивать производство будет уже не нужно.

Рост зарплат будет тормозить и высокая ключевая ставка ЦБ. Из-за нее компании берут дорогие кредиты под 38−40%, и у них не остается денег на увеличение фонда оплаты труда.