Продюсер Дворцов: на концерты Кадышевой раскупили все билеты

Концерты народной артистки РФ Надежды Кадышевой проходят при полных аншлагах, рассказал aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
«Все билеты у Надежды раскуплены, залы переполнены. Я могу сказать, что она сейчас работает на 100%», — отметил он.
По словам Дворцова, Кадышева на волне роста популярности подняла ценник в два раза. Если недавно она выступала на корпоративах и концертах за два миллиона, то теперь организаторы платят 4−5 миллионов рублей.
Как стало известно ранее, певица Кристина Орбакайте снизила свой гонорар почти вдвое. Сейчас она готова выступить за три миллиона рублей.