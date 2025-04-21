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Продюсер Дворцов: на концерты Кадышевой раскупили все билеты

За концерт Кадышева запрашивает 4−5 миллионов долларов.

Концерты народной артистки РФ Надежды Кадышевой проходят при полных аншлагах, рассказал aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

«Все билеты у Надежды раскуплены, залы переполнены. Я могу сказать, что она сейчас работает на 100%», — отметил он.

По словам Дворцова, Кадышева на волне роста популярности подняла ценник в два раза. Если недавно она выступала на корпоративах и концертах за два миллиона, то теперь организаторы платят 4−5 миллионов рублей.

Как стало известно ранее, певица Кристина Орбакайте снизила свой гонорар почти вдвое. Сейчас она готова выступить за три миллиона рублей.