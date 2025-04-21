Строительная готовность школы на улице Ярославского в Иркутске составляет 67,5%

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в этой части Ленинского округа проводим комплексное развитие территории. Параллельно со строительством школы приступаем к возведению здесь современного комфортного жилья. По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в текущем году отремонтируем улицу Ярославского на участке от 11-го до 18-го Советских переулков. Его протяженность — один километр. Также идет проектирование Центра самбо и бокса. Планируется, что он станет одним из ведущих спортивных центров не только Иркутска, Ангарска, Шелехова, но и Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — прокомментировал Сергей Кладов.