Строительная готовность школы на улице Ярославского в Иркутске составляет 67,5%

Строительная готовность объекта составляет 67,5%. Площадку посетили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев, губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, вице-мэр столицы Прибайкалья Сергей Кладов, председатель городской Думы Евгений Стекачев.
Школа возводится по федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» за счет средств бюджетов трех уровней. Планируется, что строительство завершат до конца текущего года.
«Это — часть нашей народной партийной программы. По ней мы возводим современные школы по всей стране. В них дети могут получать качественное образование. Принципиальный подход в том, что на объекте работают представители родительских комитетов, руководители первичных отделений, потому что такие стройки обязательно должны идти под контролем общественных институтов. На это неоднократно указывал Президент страны», — подчеркнул Владимир Якушев.
На площадке задействовано почти 130 человек и 12 единиц техники. Завершают устройство кровли и фасада. Проводят внутренние отделочные работы, монтируют подвесные потолки и осветительные приборы. Продолжают обустройство инженерных систем, в актовом зале устанавливают сцену, сообщает пресс-служба мэрии.
«Объект долгожданный. Он сдается в год 80-летия Победы, поэтому рассматривается вариант назвать школу в честь этого события. Отмечу, что проект получает дополнительную поддержку по партийной программе. Это очень важно, ведь школа будет самой большой в Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.
Помимо учебных классов в здании предусмотрены бассейн, пищеблок и столовая, медицинский кабинет и библиотека, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории планируют оборудовать пространство для проведения торжественных мероприятий, спортплощадку и игровую зону.
«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в этой части Ленинского округа проводим комплексное развитие территории. Параллельно со строительством школы приступаем к возведению здесь современного комфортного жилья. По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” в текущем году отремонтируем улицу Ярославского на участке от 11-го до 18-го Советских переулков. Его протяженность — один километр. Также идет проектирование Центра самбо и бокса. Планируется, что он станет одним из ведущих спортивных центров не только Иркутска, Ангарска, Шелехова, но и Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — прокомментировал Сергей Кладов.