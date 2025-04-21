В Иркутске красят остановки общественного транспорта

МУП «Служба эксплуатации мостов» и другие подрядчики очищают проезжую часть, пешеходные зоны и лестницы на мостовых сооружениях. Качество уборки в парках и скверах контролируют специалисты МКУ «Городская среда». На придомовых территориях работают дворники управляющих организаций.