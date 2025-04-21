В Иркутске красят остановки общественного транспорта

По поручению мэра Руслана Болотова моют и красят остановки общественного транспорта, пешеходные ограждения, разделительные конструкции.
Такие мероприятия выполняют на улицах Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Розы Люксембург, Чкалова, Нижняя Набережная, Улан-Баторская, Седова, 25-го Октября, Сурикова, Радищева, Декабрьских Событий, 5-й Армии, Маршала Конева, Чайковского, объездной Ново-Ленино, в микрорайоне Солнечный.
Работники МУП «Иркутскавтодор» и подрядных организаций вручную собирают мусор, сухую листву и ветки вдоль дорог, на тротуарах. Кроме того, очищают дорожные лотки, заездные и парковочные карманы.
Газоны приводят в порядок на Профсоюзной, Ямской, Красноказачьей, Фаворского, Генерала Доватора, Муравьева, Украинская, в Спортивном переулке и других.
Для влажной обработки проезжей части применяют подметально-уборочные машины. Спецтехнику активно задействуют в ночное время, когда дороги свободны, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сейчас проводим большой объем работ по всему городу. Дополнительно ведется очистка водопропускных канав и кюветов, мелкий ремонт колодцев ливневой канализации. Выполняем комплексную уборку улиц», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
МУП «Служба эксплуатации мостов» и другие подрядчики очищают проезжую часть, пешеходные зоны и лестницы на мостовых сооружениях. Качество уборки в парках и скверах контролируют специалисты МКУ «Городская среда». На придомовых территориях работают дворники управляющих организаций.
Напомним, 26 апреля в Иркутске состоится общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие.