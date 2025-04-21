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Жительница Омской области сняла на камеру необыкновенный закат

Он поразил женщину красивым сочетанием цветов.

Источник: Соцсети

20 апреля небо над селом Новологиново Омской области окрасилось в розовый, синий и бежевый цвета. Впечатляющую вечернюю зарю сфотографировала одна из местных жительниц.

«Такого заката я давно не видела», — написала автор фотоподборки, опубликованной на странице Тара Sibir.ygolok в сети «ВКонтакте».

На снимках лужи выглядят сказочными, отражая в сумерках яркие, насыщенные краски небосвода.

Таинственность пейзажу придают контрастные, темные очертания деревьев и дорог Большереченского района.

Автор фотографий уточнила вы описании аккаунта: «Здесь я показываю красоту нашего города — Тары — и его окрестностей».

Ранее «КП Омск» рассказала, что из-за штормовых ветров местные энергетики перешли на повышенный режим готовности.