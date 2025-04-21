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В Ачинском районе нашли четырех мужчин, которые заблудились в лесу

Они решили сократить путь и пошли через лес, но заблудились.

Источник: Аргументы и факты

В Ачинском районе полицейские нашли четырех заблудившихся мужчин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный совместно со спасателями за несколько часов смогли найти четырех потерявшихся человек, потерявшихся в лесу между деревней Карловка и селом Ястребово.

Четверо приятелей решили срезать путь через лесной массив и заблудились. До того, как телефоны у них разрядились, они успели позвонить по номеру 112.

Поиски осложняли осадки в виде снега и низкие температуры. Сейчас жизни и здоровью ачинцев ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что на юге Красноярского края перевернулась аэролодка с двумя людьми.