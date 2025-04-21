Пассажиры узнают об обмане уже в аэропорту: мошенники начали продавать фейковые авиабилеты

Отмечается, что обманутые россияне узнают о фиктивности билета уже в аэропорту. Злоумышленники, тем временем, меняют ссылки, адрес сайта и оформление интернет-ресурса. Это занимает совсем не много времени. В ведомстве подчеркнули, что такая обманная схема набрала популярность в 2025 году.