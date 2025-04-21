Ушла из жизни омичка, избранная главой северного посёлка

Известно, что она получила высшее образование и работала в Омской области. Переехала в 2010 году. С 2014 года она начала работать в местной администрации, занимая должность ведущего специалиста перед тем, как возглавить посёлок. В начале 2020 года она одержала победу на досрочных выборах главы муниципального образования «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, получив большинство голосов избирателей.