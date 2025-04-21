Ушла из жизни омичка, избранная главой северного посёлка

Стало известно о кончине Маргариты Златовой из Омской области, получившей известность в феврале 2020 года, когда она выиграла выборы главы поселка Амдерма в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Об этом сообщает местное издание «НАО24», ссылаясь на департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа.
Известно, что она получила высшее образование и работала в Омской области. Переехала в 2010 году. С 2014 года она начала работать в местной администрации, занимая должность ведущего специалиста перед тем, как возглавить посёлок. В начале 2020 года она одержала победу на досрочных выборах главы муниципального образования «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа, получив большинство голосов избирателей.
Занимая эту должность, она смогла продемонстрировать свои выдающиеся способности. Согласно информации, Маргарите Златовой было вручено благодарственное письмо от главы Ненецкого автономного округа в знак признания ее работы на занимаемом посту.
Ранее мы писали, что в Турции прошло первое заседание суда, посвященное трагической аварии, где погибла Татьяна Озолина из Омска, широко известной в блогосфере как Мототаня.