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В начале недели в Башкирии пообещали дождливую погоду

Синоптики передали прогноз погоды на 21 и 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале недели ожидают дождливую погоду и порывистый ветер. Прогноз погоды на 21 и 22 апреля передали в Башгидрометцентре.

По предоставленным данным, в понедельник, 21 апреля, ожидают порывистый ветер и дождь. Температура воздуха ночью опустится до +7, +12°, днем пообещали +19, +24°.

Во вторник, 22 апреля, ожидают порывистый ветер. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20,+25°.

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