В начале недели в Башкирии пообещали дождливую погоду

В Башкирии в начале недели ожидают дождливую погоду и порывистый ветер. Прогноз погоды на 21 и 22 апреля передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, в понедельник, 21 апреля, ожидают порывистый ветер и дождь. Температура воздуха ночью опустится до +7, +12°, днем пообещали +19, +24°.
Во вторник, 22 апреля, ожидают порывистый ветер. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20,+25°.
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