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Валерия рассказала о «подарке» от бывшего мужа, который изменил её жизнь

Певица Валерия рассказала в неприятном «подарке» судьбы, который повлиял на её жизнь. Таковым она назвала развод с бывшим мужем, композитором Алексанром Шульгиным.

Источник: Life.ru

Исполнительница хита «Часики» пережила сложный развод в 2002 году. Брак, в котором родились трое детей, продержался девять лет.

«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — поделилась Валерия в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сейчас певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, хотя и признаётся, что иногда получает от него неожиданные подарки вроде хлебопечки или мясорубки.

В заключение Валерия отметила, что научилась не обращать внимания на негативные комментарии в интернете, особенно после участия в шоу «Маска».

Ранее певица возмутилась мнением Пригожина о дате рождения внука. Артистка отметила, что у каждого должен быть свой собственный день рождения.