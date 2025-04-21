Валерия рассказала о «подарке» от бывшего мужа, который изменил её жизнь

«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — поделилась Валерия в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.