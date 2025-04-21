Валерия рассказала о «подарке» от бывшего мужа, который изменил её жизнь

Исполнительница хита «Часики» пережила сложный развод в 2002 году. Брак, в котором родились трое детей, продержался девять лет.
«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — поделилась Валерия в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Сейчас певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, хотя и признаётся, что иногда получает от него неожиданные подарки вроде хлебопечки или мясорубки.
В заключение Валерия отметила, что научилась не обращать внимания на негативные комментарии в интернете, особенно после участия в шоу «Маска».
Ранее певица возмутилась мнением Пригожина о дате рождения внука. Артистка отметила, что у каждого должен быть свой собственный день рождения.