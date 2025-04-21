В Перми подозреваемого в грабеже помогла разыскать служебная собака

В дежурную часть полиции в Орджоникидзевском районе Перми поступило сообщение о грабеже: неизвестный отобрал у потерпевшего два телефона и скрылся.
Следственно-оперативная группа прибыла на место. Служебная собака взяла след и привела стражей порядка к полуразрушенному зданию на улице Карбышева. Сотрудники ППС вместе с кинологом тщательно осмотрели объект и увидели на выходе мужчину, бросившегося наутек. Преследование было недолгим и увенчалось задержанием предполагаемого виновника. Это 33-летний местный житель, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что между фигурантом и потерпевшим возник конфликт у входа в магазин. В ходе драки у мужчины из карманов выпали два телефона, злоумышленник подобрал их и скрылся. Спустя некоторое время он передал телефоны малознакомой девушке. Мужчина утверждает, что не планировал совершать хищение.
По факту грабежа с применением насилия, не опасного для жизни, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.