В Перми подозреваемого в грабеже помогла разыскать служебная собака

Правоохранители установили, что между фигурантом и потерпевшим возник конфликт у входа в магазин. В ходе драки у мужчины из карманов выпали два телефона, злоумышленник подобрал их и скрылся. Спустя некоторое время он передал телефоны малознакомой девушке. Мужчина утверждает, что не планировал совершать хищение.