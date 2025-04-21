В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 25−27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 12 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.