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В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 72% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и погода без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 25−27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 12 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.