В Иркутской области планируют строительство корпусов для двух больниц

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что в регионе планируется строительство новых медучреждений. Как стало известно КП-Иркутск, в ближайшем будущем появится новый семиэтажный корпус на 436 коек в Иркутской областной детской клинической больнице. На сегодняшний день проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сейчас началась его детальная проработка.
— Также планируется строительство акушерско-реанимационного корпуса Братского перинатального центра. По этому объекту получено положительное заключение госэкспертизы. Все необходимые документы, включая паспорт инвестиционного проекта, направлены в Минздрав РФ и сейчас проходят проверку, — рассказывает глава региона.
Отметим, что это не единственная масштабная стройка, запланированная в Братске. Сейчас там возводят школу на 1 275 мест в 26-м микрорайоне. Объект готов уже на 20%, работы планируют завершить в 2027 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что проект «Музей под открытым небом» стартовал в Иркутской области.