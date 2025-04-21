Депутат Немкин: мошенники становятся активнее в майские праздники

Второй распространённый способ обмана — фальшивые объявления об аренде недвижимости. Мошенники размещают привлекательные предложения на дачи, квартиры или дома по низкой цене, а после получения предоплаты исчезают. Некоторые даже используют настоящие фотографии и документы, украденные с онлайн-площадок из прошлых сделок, чтобы придать «сделке» правдоподобность.