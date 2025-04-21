Депутат Немкин: мошенники становятся активнее в майские праздники

Во время майских праздников активность мошенников значительно возрастает, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, злоумышленники используют расслабленность людей в период отдыха, предлагая «псевдоскидки» от имени известных брендов и сервисов доставки. Пользователям рассылаются фейковые ссылки на сайты-клоны, где под предлогом бронирования или акций ко Дню Победы просят ввести данные банковских карт — деньги моментально списываются, а обещанные товары, разумеется, не поступают.
Второй распространённый способ обмана — фальшивые объявления об аренде недвижимости. Мошенники размещают привлекательные предложения на дачи, квартиры или дома по низкой цене, а после получения предоплаты исчезают. Некоторые даже используют настоящие фотографии и документы, украденные с онлайн-площадок из прошлых сделок, чтобы придать «сделке» правдоподобность.
Третья популярная схема связана с фишингом под видом уведомлений от «Госуслуг» или банков. На фоне праздничных выплат и пособий злоумышленники рассылают SMS и письма с предложениями проверить начисления или получить компенсацию, ведя жертву на поддельные сайты. Там граждане вводят личные данные, передавая доступ к своим счетам.
Немкин призвал сохранять бдительность: не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать данные по телефону, и всегда проверять информацию через официальные источники.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, цель которой — запугать жертву и вынудить её подчиняться дальнейшим инструкциям.