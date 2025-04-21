Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный поджег 21-этажный дом в Сеуле: двое жителей выпали из окон, еще девять пострадали от дыма

Yonhap: В Сеуле мужчина с огнемётом поджёг многоэтажный дом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 апреля по Москве в Южной Корее случилось громкое происшествие. Мужчина с, предположительно, огнеметом пробрался к 21-этажному дому и поджег его. В результате один человек погиб, одиннадцать жителей ранены, сообщило агентство Yonhap.

Возгорание произошло в районе Пончхон в Сеуле. Пожарные службы мгновенно отреагировали и за час ликвидировали основной очаг возгорания. Однако пожар все еще не потушен до конца. Полиция, между тем, установила личность подозреваемого.

По имеющимся данным, для поджога использовали «неустановленное устройство». В результате мощного пожара девять человек получили травмы, включая отравление дымом. Двое потерпевших выпали из окон.

Поджигателя задержали и в Краснодаре. Злоумышленник устроил серьезный пожар на паркинге. Сначала пламя охватило один автомобиль, а затем и рядом стоящие.