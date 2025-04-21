В ночь на 21 апреля по Москве в Южной Корее случилось громкое происшествие. Мужчина с, предположительно, огнеметом пробрался к 21-этажному дому и поджег его. В результате один человек погиб, одиннадцать жителей ранены, сообщило агентство Yonhap.
Возгорание произошло в районе Пончхон в Сеуле. Пожарные службы мгновенно отреагировали и за час ликвидировали основной очаг возгорания. Однако пожар все еще не потушен до конца. Полиция, между тем, установила личность подозреваемого.
По имеющимся данным, для поджога использовали «неустановленное устройство». В результате мощного пожара девять человек получили травмы, включая отравление дымом. Двое потерпевших выпали из окон.
Поджигателя задержали и в Краснодаре. Злоумышленник устроил серьезный пожар на паркинге. Сначала пламя охватило один автомобиль, а затем и рядом стоящие.