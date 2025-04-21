Неизвестный поджег 21-этажный дом в Сеуле: двое жителей выпали из окон, еще девять пострадали от дыма

В ночь на 21 апреля по Москве в Южной Корее случилось громкое происшествие. Мужчина с, предположительно, огнеметом пробрался к 21-этажному дому и поджег его. В результате один человек погиб, одиннадцать жителей ранены, сообщило агентство Yonhap.