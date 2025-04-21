МВД: В Москве задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

В Москве задержаны 14 человек, которые притворялись медработниками и продавали биологически активные добавки под видом лекарств. При этом они ставили обратившимся к ним людям фиктивные диагнозы по телефону, информирует ТАСС со ссылкой на МВД.
Используя методы психологического воздействия, аферисты вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств и под их видом продавали БАДы, которые не влияют на течение заболевания, сказано в публикации.
Четверо задержанных заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мошенники обманывают участников СВО на компенсациях за лекарства.
Тем временем в интернете появились фишинговые сайты, предлагающие купить медпрепараты для снижения веса.
Также сообщалось, что в Белоруссии аферисты подделали сайт сети популярных аптек и предлагают скидки.