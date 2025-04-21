Часть подпорной стены обвалилась в центре Новосибирска, перекрыв движения

В ночь на 21 апреля в центральной части Новосибирска произошло обрушение участка подпорной конструкции на Ипподромской магистрали — недалеко от развязки с улицей Гоголя, вблизи перекрёстка с Писарева. Об этом сообщили в мэрии города.