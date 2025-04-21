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Часть подпорной стены обвалилась в центре Новосибирска, перекрыв движения

В ночь на 21 апреля в центральной части Новосибирска произошло обрушение участка подпорной конструкции на Ипподромской магистрали — недалеко от развязки с улицей Гоголя, вблизи перекрёстка с Писарева. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно сведениям департамента, курирующего городскую инфраструктуру, движение по Ипподромской ограничено: в направлении улицы Фрунзе доступны лишь одна из трёх полос. Кроме того, перекрыт верхний уровень — дублёр основной трассы.

На месте задействованы аварийные службы, проводится экстренное укрепление ослабленного участка. Водителей предупреждают о возможных затруднениях в движении и советуют заранее корректировать маршрут.

Ранее в Сахалинской области обрушилась часть трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтёрск. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги — в районе размещения водопропускной трубы.