Часть подпорной стены обвалилась в центре Новосибирска, перекрыв движения

Согласно сведениям департамента, курирующего городскую инфраструктуру, движение по Ипподромской ограничено: в направлении улицы Фрунзе доступны лишь одна из трёх полос. Кроме того, перекрыт верхний уровень — дублёр основной трассы.
На месте задействованы аварийные службы, проводится экстренное укрепление ослабленного участка. Водителей предупреждают о возможных затруднениях в движении и советуют заранее корректировать маршрут.
Ранее в Сахалинской области обрушилась часть трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтёрск. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги — в районе размещения водопропускной трубы.