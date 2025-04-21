Минздрав аннулировал регистрацию популярных лекарств от рака из США — что это за препараты

Препарат «Ревлимид», ранее занимавший ведущие позиции среди самых продаваемых и дорогих лекарственных средств в мире, начал терять свои позиции на российском рынке несколько лет назад. В 2016 году он был включен в программу «14 высокозатратных нозологий». По итогам аукционов мая 2022 года препарат не был закуплен, несмотря на подачу заявок минимум на три тендера. Тогда заявки иностранных производителей были отклонены по принципу «третий лишний», согласно которому заявки компаний из-за рубежа не рассматриваются при наличии не менее двух российских аналогов. В результате предпочтение было отдано дженерикам отечественного производства, причем стоимость закупки оказалась в два и даже в два с половиной раза ниже по сравнению с предыдущими тендерами. Возможность допуска российских компаний к торгам появилась после истечения срока действия патента на препарат «Ревлимид».