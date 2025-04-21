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ФССП: Число дел с запретом на выезд должников превысило 9,5 миллиона

За два первых месяца текущего года в России было зарегистрировано 9,5 миллиона исполнительных производств, в рамках которых наложены временные ограничения на выезд за пределы страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральной службе судебных приставов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составил порядка трёх миллионов дел.

Источник: Life.ru

По данным ФССП, речь идёт не о конкретных гражданах, а о количестве производств. Ведомство пояснило, что один человек может фигурировать сразу в нескольких делах, поэтому фактическое число лиц, столкнувшихся с ограничением права покинуть страну, ниже указанной статистики.

Выезд из России могут ограничить, если у человека есть задолженность от 30 тысяч рублей или более 10 тысяч — при условии, что она не погашена в течение двух месяцев после срока добровольного исполнения. Также запрет возможен при долге свыше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсации вреда здоровью, смерти кормильца, ущербу от преступления.

А ранее приставы составили портрет типичного должника по кредитам. Это мужчина 30−45 лет, женат, с ребёнком. Загранпаспорта, как правило, нет — запрет на выезд не действует.