ФССП: Число дел с запретом на выезд должников превысило 9,5 миллиона

Выезд из России могут ограничить, если у человека есть задолженность от 30 тысяч рублей или более 10 тысяч — при условии, что она не погашена в течение двух месяцев после срока добровольного исполнения. Также запрет возможен при долге свыше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсации вреда здоровью, смерти кормильца, ущербу от преступления.