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«Равносильные контрмеры»: Китай дал ответ Белому дому о торговых соглашениях на условиях США

Минкоммерции: Пекин не приемлет сделок, заключаемых за счёт его интересов.

Источник: Комсомольская правда

Китайские представители решительно настроены дать отпор влиянию Соединенных Штатов. Пекин не приемлет никаких сделок, заключаемых за счет интересов КНР. Об этом свидетельствует заявление Минкоммерции Китая.

Документ опубликовали после сообщений Вашингтона о планах добиться экономической изоляции Пекина. Однако Китай заявил, что примет ответные меры, если Соединенные Штаты попытаются провернуть невыгодную для КНР сделку. При этом Пекин с уважением относится к стремлению сторон разрешать торговые разногласия с США.

«Китай выступает против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. Если это произойдет, Китай с этим не смирится и будет решительно принимать равносильные контрмеры. У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы», — сказано в заявлении Минкоммерции КНР.

В китайском обществе на фоне событий наблюдают патриотический подъем. Он помешает примирению Пекина и Вашингтона и осложнит процесс заключения сделки, считают в Америке.