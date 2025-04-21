«Равносильные контрмеры»: Китай дал ответ Белому дому о торговых соглашениях на условиях США

«Китай выступает против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. Если это произойдет, Китай с этим не смирится и будет решительно принимать равносильные контрмеры. У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы», — сказано в заявлении Минкоммерции КНР.