Царев: Зеленский будет делать все для продолжения боевых действий

Владимир Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.
«Для Зеленского остановка боевых действий — это катастрофа. Он будет делать все для того, чтобы он продолжались. Его поддержка инициативы нашего президента о пасхальном перемирии — это вынужденная мера», — поделился он мнением в беседе с aif.ru.
По словам Царева, Зеленский не захотел в момент, когда идут переговоры, «выглядеть законченным людоедом на фоне того, что Путин предложил перемирие на Пасху», поэтому поддержал предложение российского президента.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Украина, нарушив пасхальное перемирие, показала, что не может даже на 30 часов прекратить вести огонь.