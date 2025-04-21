В Омске снова подорожало топливо

Согласно данным портала мониторинга цен Multigo, за последние дни стоимость топлива увеличилась в среднем на 70 копеек за литр.
Сейчас бензин марки АИ-92 можно найти на заправках «Газпромнефти», «Топлайна» и «Юнигаза» по ценам от 54,07 до 54,52 рубля за литр. На предыдущей неделе его стоимость составляла около 53,77 рубля за литр.
Также подорожал АИ-95, который сейчас стоит от 58,51 до 59,27 рубля за литр. Бензин АИ-98 стал дороже, и его цена колеблется от 75,92 до 76,10 рубля за литр.
Дизельное топливо подорожало примерно на 30 копеек и теперь стоит от 70,72 до 71,82 рубля за литр.
Цены на сотый бензин и автомобильный газ не изменились и остаются на уровне 77,55 и 22,55 рубля за литр соответственно.