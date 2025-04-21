В Омске снова подорожало топливо

Сейчас бензин марки АИ-92 можно найти на заправках «Газпромнефти», «Топлайна» и «Юнигаза» по ценам от 54,07 до 54,52 рубля за литр. На предыдущей неделе его стоимость составляла около 53,77 рубля за литр.