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В Омске осудят мопедиста, из-за которого пострадал в ДТП подросток

Юный пассажир получил тяжкий вред здоровью.
Источник: Комсомольская правда

18-летнего омича обвинили по статье 264 УК РФ. В 2024 году, не имея водительских прав, парень отправился на рыбалку на мопеде. На улице Дианова проигнорировал сигнал светофора и врезался в Hyundai. Пострадал 17-летний подросток. Версию следствия представили в облпрокуратуре.

«В результате ДТП пассажир мопеда получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления водитель признал полностью, принял меры к возмещению причиненного ущерба. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении молодого водителя», — говорится в сообщении.

Теперь 18-летнему любителю быстрой езды грозит тюрьма: его могут лишить свободы на срок до семи лет.