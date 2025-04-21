В Омске осудят мопедиста, из-за которого пострадал в ДТП подросток

18-летнего омича обвинили по статье 264 УК РФ. В 2024 году, не имея водительских прав, парень отправился на рыбалку на мопеде. На улице Дианова проигнорировал сигнал светофора и врезался в Hyundai. Пострадал 17-летний подросток. Версию следствия представили в облпрокуратуре.
«В результате ДТП пассажир мопеда получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления водитель признал полностью, принял меры к возмещению причиненного ущерба. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении молодого водителя», — говорится в сообщении.
Теперь 18-летнему любителю быстрой езды грозит тюрьма: его могут лишить свободы на срок до семи лет.