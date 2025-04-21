Запущена новая маршрутка «Метро “Алмазар” — Чиназ»

Маршрутка стартует от станции метро «Алмазар» и направляется в сторону Чиназа, проходя через ключевые точки города и пригорода. По пути она делает остановки у вещевого рынка Чиланзар (Ипподром), возле рынка канцтоваров, а далее выезжает на трассу М39. Затем маршрут проходит через населённые пункты Туябугиз, Чаманзор, Шуралисой, Жунарик, Бирлик (Алмазар) и завершает путь в центре Чиназа.