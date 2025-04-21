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Запущена новая маршрутка «Метро “Алмазар” — Чиназ»

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). Жители Ташкентской области получили ещё одну возможность добраться до столицы быстро и удобно — открыт новый маршрут № 1182. Об этом сообщил телеграм-канал Tashtrans, специализирующийся на общественном транспорте.

Источник: Tashtrans

Маршрутка стартует от станции метро «Алмазар» и направляется в сторону Чиназа, проходя через ключевые точки города и пригорода. По пути она делает остановки у вещевого рынка Чиланзар (Ипподром), возле рынка канцтоваров, а далее выезжает на трассу М39. Затем маршрут проходит через населённые пункты Туябугиз, Чаманзор, Шуралисой, Жунарик, Бирлик (Алмазар) и завершает путь в центре Чиназа.

Интервал движения составляет 15−20 минут, среднее время в пути — около 55 минут. Полная стоимость проезда — 10 000 сумов.

Новый маршрут призван улучшить транспортную доступность между Ташкентом и близлежащими районами, а также облегчить поездки для тех, кто ежедневно добирается на работу или по делам из области в столицу.