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Звезду фильма, аниме и игры продают в Приморье за 3 млн рублей

Цена за раритетное чудо, можно сказать, символическая.

Источник: Комсомольская правда

Гоночный автомобиль I поколения Nissan Fairlady Z продают в Уссурийске за 3,3 миллиона рублей. В этой конкретной серии последняя модель выпускалась в 1978 году, остальные же стали представителями последующих поколений, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Объявление по продаже машины находится на одном из соответствующих сайтов. Продавец утверждает, что, несмотря на возраст, ТС в прекрасном состоянии. По фотографиям видно, что за авто действительно следили.

Мужчина подчеркнул, что железный конь в ДТП ни разу не попадал, пробег составляет 12 тысяч километров. Все документы будут на руках у покупателя. Автор объявления отметил, что рассматривается обмен.

Отметим, что «Фэйрледи» засветилась в различных гонках и ралли, а также в серии аниме, видеоигр Gran Turismo (12+). Кроме того, более поздняя модель блистала на экранах в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (16+).