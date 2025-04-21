Звезду фильма, аниме и игры продают в Приморье за 3 млн рублей

Гоночный автомобиль I поколения Nissan Fairlady Z продают в Уссурийске за 3,3 миллиона рублей. В этой конкретной серии последняя модель выпускалась в 1978 году, остальные же стали представителями последующих поколений, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Объявление по продаже машины находится на одном из соответствующих сайтов. Продавец утверждает, что, несмотря на возраст, ТС в прекрасном состоянии. По фотографиям видно, что за авто действительно следили.
Мужчина подчеркнул, что железный конь в ДТП ни разу не попадал, пробег составляет 12 тысяч километров. Все документы будут на руках у покупателя. Автор объявления отметил, что рассматривается обмен.
Отметим, что «Фэйрледи» засветилась в различных гонках и ралли, а также в серии аниме, видеоигр Gran Turismo (12+). Кроме того, более поздняя модель блистала на экранах в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (16+).