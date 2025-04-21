Шеф Пентагона опубликовал секретную информацию не в том чате: кому Хегсет отправлял данные

Напомним, 11 марта редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня он получил сообщение о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». В группе состояло около 18 человек, в том числе пользователь под ником «Джей Ди Вэнс».