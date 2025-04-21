Шеф Пентагона опубликовал секретную информацию не в том чате: кому Хегсет отправлял данные

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил (ВС) США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
«Министр обороны Пит Хегсет поделился детальной информацией о предстоящих ударах в Йемене 15 марта в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат», — сказано в публикации газеты.
Как уточняется, в чат глава Пентагона отправлял график полетов истребителей F/A-18 Hornet, направленных для ударов по хуситам из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Отмечается, что такой же информацией министр обороны США делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.
Сообщается, что брат и адвокат Хегсета работают в военном ведомстве, однако неизвестно, зачем им владеть данными об ударах по Йемену. Поэтому издание обращает внимание, что подобный чат вызывает вопросы о соблюдении главой Пентагона протоколов безопасности.
Напомним, 11 марта редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня он получил сообщение о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». В группе состояло около 18 человек, в том числе пользователь под ником «Джей Ди Вэнс».
Через четыре дня Голдберг, который зарегистрировался в чате под ником «Пит Хегсет», опубликовал сообщение, в котором были детали предстоящих ударов по хуситам. По словам журналиста, предполагаемое время начала ударов совпало со временем публикации в мессенджере первых сообщений о бомбардировках.
Глава Пентагона опроверг все скандальные заявления, утверждая, что никто не отправлял в сообщениях военные планы. Президент США Дональд Трамп продолжил доверять своей команде, несмотря на скандал с чатом, отметив, что не является большим поклонником издания журнала Atlantic. Позже американский лидер сообщил, что не намерен увольнять никого из своей команды после скандальной утечки информации из группового чата.