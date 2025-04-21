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Гарвардский университет не согласился на условия Белого дома: контрпозиция обойдется вузу в $1 млрд

WSJ: Трамп хочет сократить финансирование Гарварда ещё на 1 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа выступила против решения Гарвардского университета. Образовательное учреждение пожелало оставить без изменений кадровую политику. Белый дом настаивал на сокращении. В связи с разногласиями американская администрация приняла решение надавить на университет, лишив значительной части финансирования, пишет The Wall Street Journal.

Так, власти США могут сократить объем предоставляемых средств на миллиард долларов. Администрация и Гарвардский университет, уточняется в материале, уже неоднократно сталкивались из-за различий в политике управления. Так, недавно Дональд Трамп заявил, что ВУЗ стоит лишить безналогового статуса.

«Администрация Трампа пришла в ярость из-за позиции Гарварда. Это не просто спор — это сигнал другим университетам», — сказано в статье.

Сам американский лидер занялся бизнесом. По его словам, руководители крупных предприятий обращаются к администрации с просьбой о понижении импортных тарифов. Это значит, они готовы заключить сделку. Конечно, соглашение подпишут на условиях США.