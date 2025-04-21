Отключения телевидения и радио продлятся в Хабаровском крае до конца апреля

По информации, предоставленной в филиале РТРС, без отключения оборудования провести его обслуживание невозможно. Все работы предварительно согласовали с вещателями, благодаря чему сигнал будет отсутствовать только в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. Потребителям напоминают, что перенастраивать свои приёмники не нужно — вещание вернётся на прежние частоты.