Отключения телевидения и радио продлятся в Хабаровском крае до конца апреля

Новые отключения телевизионных каналов и радио анонсировали в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ» в связи продолжением профилактических работ на передающем оборудовании в апреле. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», без любимых передач временно останутся жители ряда населённых пунктов региона. Очередная волна отключений продлится вплоть до 25 апреля.
По информации, предоставленной в филиале РТРС, без отключения оборудования провести его обслуживание невозможно. Все работы предварительно согласовали с вещателями, благодаря чему сигнал будет отсутствовать только в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. Потребителям напоминают, что перенастраивать свои приёмники не нужно — вещание вернётся на прежние частоты.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 25 апреля:
22.04.2025
Золотой, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Кенай, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Переяславка, район имени Лазо, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, с 07:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России FM».
23.04.2025
Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Уктур, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
- «Радио 101,8 FM»
Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
24.04.2025
Главный Стан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
25.04.2025
Снежный, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).