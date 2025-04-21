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Отключения телевидения и радио продлятся в Хабаровском крае до конца апреля

Любимых программ лишатся жители ряда населённых пунктов региона.

Источник: Mail.ru

Новые отключения телевизионных каналов и радио анонсировали в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ» в связи продолжением профилактических работ на передающем оборудовании в апреле. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», без любимых передач временно останутся жители ряда населённых пунктов региона. Очередная волна отключений продлится вплоть до 25 апреля.

По информации, предоставленной в филиале РТРС, без отключения оборудования провести его обслуживание невозможно. Все работы предварительно согласовали с вещателями, благодаря чему сигнал будет отсутствовать только в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. Потребителям напоминают, что перенастраивать свои приёмники не нужно — вещание вернётся на прежние частоты.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 25 апреля:

22.04.2025

Золотой, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Кенай, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Переяславка, район имени Лазо, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

Имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, с 07:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России»;

  • Радио «Восток России FM».

23.04.2025

Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

Уктур, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • «Радио 101,8 FM»

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

24.04.2025

Главный Стан, район имени Полины Осипенко, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Гурское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 16:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

25.04.2025

Снежный, Комсомольский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).