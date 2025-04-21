МВД: в Москве задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

Полиция задержала в Москве 14 человек, которые, выдавая себя за медиков, продавали людям биологические активные добавки (БАД) под видом лекарственных средств, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Через сеть организованных колл-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — уточнили в ведомстве, информацию которого приводит ТАСС.
По сведениям МВД, фигуранты расследования применяли методы психологического воздействия, чтобы ввести людей в заблуждение относительно необходимости приема препаратов. БАДы, которые они продавали, не оказывали влияния на течение заболевания.
Четверых задержанных заключили под стражу, остальным — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении участников группы правоохранительные органы возбудили 69 уголовных дел.
Они проходят по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Напомним, в конце ноября стало известно, что в Московской области были задержаны два человека за нелегальную торговлю анаболиками и БАДами. У задержанных изъяли 4,5 тысячи упаковок препаратов и деньги в российской и иностранной валюте. Против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).