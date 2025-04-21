МВД: в Москве задержали 14 человек за продажу БАДов под видом лекарств

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Московской области были задержаны два человека за нелегальную торговлю анаболиками и БАДами. У задержанных изъяли 4,5 тысячи упаковок препаратов и деньги в российской и иностранной валюте. Против них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).