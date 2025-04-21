Выпив с новым знакомым, житель Перми стал жертвой преступления

Выяснилось, что житель Перми после конфликта с сожительницей направился в магазин и купил там алкоголь. Выйдя на улицу, он познакомился с 37-летним мужчиной и стал выпивать с ним. Потом потерпевший предложил новому знакомому съездить погостить у друзей в пос. Куеда. Наутро новый знакомый ушел из квартиры и уехал на такси в Пермь, прихватив с собой телефон потерпевшего, пока тот спал. Приехав в Пермь, фигурант продал чужой телефон, а деньги потратил.