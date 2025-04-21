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Выпив с новым знакомым, житель Перми стал жертвой преступления

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Куединский» задержали ранее судимого 37-летнего мужчину по подозрению в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Куединский» задержали ранее судимого 37-летнего мужчину по подозрению в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление 38-летнего пермяка о том, что в пос. Куеда у него похитили мобильный телефон. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что житель Перми после конфликта с сожительницей направился в магазин и купил там алкоголь. Выйдя на улицу, он познакомился с 37-летним мужчиной и стал выпивать с ним. Потом потерпевший предложил новому знакомому съездить погостить у друзей в пос. Куеда. Наутро новый знакомый ушел из квартиры и уехал на такси в Пермь, прихватив с собой телефон потерпевшего, пока тот спал. Приехав в Пермь, фигурант продал чужой телефон, а деньги потратил.

Куединские полицейские выяснили местонахождение предполагаемого виновника. Через несколько часов злоумышленника задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи с причинением значительного ущерба гражданину.