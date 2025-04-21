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Синоптики предупредили о грозах в Челябинской области на фоне +26 градусов

Апрель на этой неделе в Челябинской области — как будто май. Синоптики обещают и потепление до +26 градусов, и грозы. Выяснили подробный прогноз на понедельник, 21 апреля, и ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 72% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Уличные термометры покажут +11…16, а на юге и крайнем западе — до +21…+26. В Челябинске будет +14…+16. Ветер после выходных заметно притих, порывы юго-восточного с переходом на западное направление будут достигать максимум 14 метров в секунду.

По данным «Яндекс. Погоды», в Челябинске дожди закончатся уже во вторник, при этом потеплеет до +25.

Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.