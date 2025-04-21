Синоптики предупредили о грозах в Челябинской области на фоне +26 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Уличные термометры покажут +11…16, а на юге и крайнем западе — до +21…+26. В Челябинске будет +14…+16. Ветер после выходных заметно притих, порывы юго-восточного с переходом на западное направление будут достигать максимум 14 метров в секунду.
По данным «Яндекс. Погоды», в Челябинске дожди закончатся уже во вторник, при этом потеплеет до +25.
Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.