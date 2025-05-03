Капитуляция берлинского гарнизона глазами военкора ТАСС

«В назначенный час, как было условлено, на улице Вандерштрассе показался генерал Вейдлинг. Он шел в сопровождении двух подполковников и двух лейтенантов. Представителям нашего командования Вейдлинг заявил, что считает дальнейшее сопротивление бессмысленным», — говорится в репортаже военкора. Сухин отмечает, что спустя некоторое время колонна немецких военнослужащих перешла линию фронта и сложила оружие. В материалах уточняется, что вместе с начальником обороны Берлина в этой группе сдались в плен два генерала.