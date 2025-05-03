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Капитуляция берлинского гарнизона глазами военкора ТАСС

3 мая 1945 года в «Вестнике Фронтовой информации» вышел репортаж корреспондента ТАСС Константина Сухина о капитуляции городского гарнизона вермахта в Берлине.

Источник: Марк Редькин/ТАСС

Сама сдача города военнослужащими под командованием Гельмута Вейдлинга произошла днем ранее. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует архивные материалы военных корреспондентов агентства.

«На здании германского Рейхстага взвилось Знамя Победы. Наши части заняли главный почтамт, министерство внутренних дел, очистили до 200 кварталов центральной части Берлина», — передает корреспондент.

Он сообщает, что ночью на 2 мая советские войска по немецкому радио получили сообщение от начальника обороны Берлина генерала от артиллерии Вейдлинга. Он просил пропустить его для переговоров о капитуляции гарнизона.

«В назначенный час, как было условлено, на улице Вандерштрассе показался генерал Вейдлинг. Он шел в сопровождении двух подполковников и двух лейтенантов. Представителям нашего командования Вейдлинг заявил, что считает дальнейшее сопротивление бессмысленным», — говорится в репортаже военкора. Сухин отмечает, что спустя некоторое время колонна немецких военнослужащих перешла линию фронта и сложила оружие. В материалах уточняется, что вместе с начальником обороны Берлина в этой группе сдались в плен два генерала.

Источник: ТАСС

По информации корреспондента, Бранденбургские ворота были забаррикадированы деревянными брусьями, засыпаны битым кирпичом и скованы железом. Таким образом немцы хотели остановить красноармейские наступающие подразделения.

«Великое торжество написано на лицах советских воинов. Они овладели столицей Германии — Берлином. Осуществилось то, о чем мечтали, к чему стремились герои боев под Москвой, в осажденном Ленинграде, на берегах Волги, в разбитых кварталах Сталинграда», — подытоживает Сухин.