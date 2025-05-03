Капитуляция берлинского гарнизона глазами военкора ТАСС

Сама сдача города военнослужащими под командованием Гельмута Вейдлинга произошла днем ранее. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует архивные материалы военных корреспондентов агентства.
Он сообщает, что ночью на 2 мая советские войска по немецкому радио получили сообщение от начальника обороны Берлина генерала от артиллерии Вейдлинга. Он просил пропустить его для переговоров о капитуляции гарнизона.
«В назначенный час, как было условлено, на улице Вандерштрассе показался генерал Вейдлинг. Он шел в сопровождении двух подполковников и двух лейтенантов. Представителям нашего командования Вейдлинг заявил, что считает дальнейшее сопротивление бессмысленным», — говорится в репортаже военкора. Сухин отмечает, что спустя некоторое время колонна немецких военнослужащих перешла линию фронта и сложила оружие. В материалах уточняется, что вместе с начальником обороны Берлина в этой группе сдались в плен два генерала.
По информации корреспондента, Бранденбургские ворота были забаррикадированы деревянными брусьями, засыпаны битым кирпичом и скованы железом. Таким образом немцы хотели остановить красноармейские наступающие подразделения.
«Великое торжество написано на лицах советских воинов. Они овладели столицей Германии — Берлином. Осуществилось то, о чем мечтали, к чему стремились герои боев под Москвой, в осажденном Ленинграде, на берегах Волги, в разбитых кварталах Сталинграда», — подытоживает Сухин.