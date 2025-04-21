У жителей Татарстана в апреле будут короткая рабочая неделя и сокращенный день

На следующей неделе татарстанцы будут работать всего три дня — с 28 по 30 апреля. Это связано с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Этот день считается праздничным нерабочим. Кроме того, жители Татарстана будут отдыхать и 2 мая за счет переноса дополнительного выходного с 4 января.