У жителей Татарстана в апреле будут короткая рабочая неделя и сокращенный день

В Татарстане началась последняя полная рабочая неделя в апреле. Следующая рабочая неделя у трудящихся на пятидневке будет короткой. Об этом свидетельствует производственный календарь республики.
На следующей неделе татарстанцы будут работать всего три дня — с 28 по 30 апреля. Это связано с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Этот день считается праздничным нерабочим. Кроме того, жители Татарстана будут отдыхать и 2 мая за счет переноса дополнительного выходного с 4 января.
Заключительный рабочий день следующей недели — 30 апреля — будет сокращенным, поскольку он предшествует праздничному. Соответственно, продолжительность рабочего дня 30 апреля будет меньше обычной на один час. При этом в заработной плате от этого работник ничего не потеряет.
На кого не распространяется правило сокращенного рабочего дня.
Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, работодатель вправе не сокращать рабочий день для сотрудников непрерывно действующих организаций, а также занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности рабочей смены, например, для медицинских работников.
Для них предусматривается оплата за переработку или предоставление дополнительного времени отдыха.