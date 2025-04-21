Нижегородцы жалуются на жару в квартирах из-за мощного отопления

Жители областного центра, где 20 апреля стояло днём до +26 градусов, недовольны жарой в квартирах: отопительный сезон пока не завершён, а батареи в некоторых многоквартирных домах работают так, как не всегда работали зимой.
Нижегородцы выражают свои претензии в социальных сетях. В ответ и представители городской администрации, и просто пользователи напоминают, что потепление — явление временно, и впереди понижение температуры. Об отключении центрального отопления в Нижнем Новгороде пока речи нет.
Особенно много жалоб на неумеренное отопление квартир от жителей центра города — улиц Ковалихинская, Фрунзе, Звездинка и других.
Представители городской администрации в соцсетях рекомендуют горожанам обратиться в управляющую компанию, чтобы та отрегулировала отопление в конкретных домах.
Как сообщалось ранее, в 2024 году отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально завершили 25 апреля, однако в первой декаде мая из-за аномальных холодов и снегопадов вынуждены были вновь запускать отопление ещё на 12 дней.