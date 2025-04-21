МВД: мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники все чаще используют фальшивые сайты для продажи авиабилетов, создавая их буквально за несколько часов.
Как следует из материалов МВД, пострадавшие зачастую узнают об обмане только в момент прибытия в аэропорт, когда обнаруживается, что их билеты недействительны. Такой подход дает злоумышленникам время, чтобы переименовать сайт и сменить его оформление, уходя от ответственности.
Согласно данным ведомства, за последний год количество жалоб на мошенничество при покупке электронных авиабилетов значительно возросло. Аферисты умело маскируют поддельные сайты под известные бренды, оформляя их максимально реалистично, чтобы не вызывать подозрений у покупателей. Быстрое клонирование интернет-ресурсов и их последующее переоформление позволяют им избегать блокировок и продолжать деятельность под новыми именами.
В МВД отмечают, что особенно сложно выявить такие схемы до момента вылета: большинство жертв понимают, что стали обманутыми, лишь когда уже прибывают в аэропорт. Именно эта задержка в обнаружении преступления делает подобные схемы столь эффективными, ведь за короткий срок мошенники успевают сменить доменное имя и начать обманывать новых клиентов.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, цель которой — запугать жертву и вынудить её подчиняться дальнейшим инструкциям.