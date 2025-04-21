МВД: мошенники за пару часов создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

В МВД отмечают, что особенно сложно выявить такие схемы до момента вылета: большинство жертв понимают, что стали обманутыми, лишь когда уже прибывают в аэропорт. Именно эта задержка в обнаружении преступления делает подобные схемы столь эффективными, ведь за короткий срок мошенники успевают сменить доменное имя и начать обманывать новых клиентов.