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ФССП: Запрет на выезд должников из России действует для 9,5 млн дел

За год количество производств, по которым должникам ограничили право на выезд, увеличилось на 3 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В рамках 9,5 миллиона исполнительных производств ограничен выезд за пределы России для должников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось.

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — сообщили в ФССП.

Ранее спецкор «Комсомолки» попробовала себя в качестве специалиста по взысканию и урегулированию банковской задолженности. Как взыскивают деньги с банковских должников, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон о создании реестра должников по алиментным обязательствам. Согласно документу, сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, будут включаться в отдельный реестр.