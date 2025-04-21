ФССП: Запрет на выезд должников из России действует для 9,5 млн дел

«По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года», — сообщили в ФССП.