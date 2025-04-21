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Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. 21 апреля — День возрождения реабилитированных народов Крыма.

Источник: РИА "Новости"

11 лет назад, сразу после исторического воссоединения полуострова с Россией, президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития».

Все эти годы правительство России совместно с республиканскими органами власти активно работали над исполнением документа. Основные прописанные в нем задачи — обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.

В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма в республике ведется строительство многоквартирных домов для реабилитированных, учебных заведений, строятся дороги в местах компактного проживания.

Власти поддерживают национальные средства массовой информации. Кроме того, в Крыму каждый год издают десятки книг на языках реабилитированных народов и проводят множество мероприятий для сохранения народных традиций, духовности и культуры.