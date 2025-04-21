Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

В Минске, Бресте и Витебске сегодня будет переменная облачность, а столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°C. В Бресте дождей не ожидается, в Минске также без существенных осадков, а в Витебске возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 3−8 м/с, в Витебске при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с.