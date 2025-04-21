Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман.
Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Бресте и Витебске сегодня будет переменная облачность, а столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°C. В Бресте дождей не ожидается, в Минске также без существенных осадков, а в Витебске возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 3−8 м/с, в Витебске при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с.
В Гродно также прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Дневная температура воздуха в областном центре составит +23…+25°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Могилеве ожидаются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +25…+27°C, ветер южный 3−8 м/с.
В Гомеле в понедельник будет самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров: +26…+28°C. В городе над Сожем установится небольшая облачность и будет без дождей. Ветер южный 3−8 м/с.
Народные приметы на 21 апреля.
Народные приметы:
- если лед в этот день на водоемах становился грудами, то в сезоне ожидался хороший урожай хлеба;
- ясное солнце знаменовало погожее лето;
- туманное 21 апреля сообщало о пасмурных июне, июле и августе;
- быстрые сумерки и красноватая луна знаменовали приход грозы на следующий день.