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Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 72% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман.

Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Бресте и Витебске сегодня будет переменная облачность, а столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°C. В Бресте дождей не ожидается, в Минске также без существенных осадков, а в Витебске возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 3−8 м/с, в Витебске при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В Гродно также прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Дневная температура воздуха в областном центре составит +23…+25°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Могилеве ожидаются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +25…+27°C, ветер южный 3−8 м/с.

В Гомеле в понедельник будет самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров: +26…+28°C. В городе над Сожем установится небольшая облачность и будет без дождей. Ветер южный 3−8 м/с.

Народные приметы на 21 апреля.

Народные приметы:

  • если лед в этот день на водоемах становился грудами, то в сезоне ожидался хороший урожай хлеба;
  • ясное солнце знаменовало погожее лето;
  • туманное 21 апреля сообщало о пасмурных июне, июле и августе;
  • быстрые сумерки и красноватая луна знаменовали приход грозы на следующий день.