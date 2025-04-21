Суд в Москве признал Google виновной в разглашении данных погибших бойцов СВО

Суд над Google начался с публикации на YouTube инструкции по сдаче в плен, предназначенной для российских военных. Компания является поставщиком услуг видеохостинга. В ходе расследования выявились и другие правонарушения. Как итог, суд Москвы обвинил Google в разглашении личных данных российских бойцов. Такая информация прописана в тексте решения Таганского суда, пишет ТАСС.
Компанию оштрафовали на 3,8 миллиона рублей. Согласно имеющимся данным, обвинение выдвинуто по части 2 статьи 13.41 КоАП России. Текст свидетельствует о нарушении порядка ограничения доступа к информации.
«Поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в РФ запрещено», — указано в документе.
Между тем, в Хабаровском крае оштрафовали владельца сети гипермаркетов «Маяк». В ходе проверки инспекторы обнаружили серьезные нарушения. Так, почти пять тысяч банок рыбных и мясных консервов, около 500 упаковок масла и 16 упаковок сыра хранились без необходимых документов.