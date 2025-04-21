Суд в Москве признал Google виновной в разглашении данных погибших бойцов СВО

Суд над Google начался с публикации на YouTube инструкции по сдаче в плен, предназначенной для российских военных. Компания является поставщиком услуг видеохостинга. В ходе расследования выявились и другие правонарушения. Как итог, суд Москвы обвинил Google в разглашении личных данных российских бойцов. Такая информация прописана в тексте решения Таганского суда, пишет ТАСС.